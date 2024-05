Mauser znaleziony koło Sławy trafił do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie

- Broń została znaleziona w okolicach Sławy i po zakończonym śledztwie, prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową we Wschowie, przekazana do kolekcji naszej placówki - informuje Błażej Mościpan, główny inwentaryzator zbiorów z Lubuskiego Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie. - To karabin 7,92 mm Mauser wz. 1898. Ten egzemplarz powstał w czasie I wojny światowej, w 1917 r. w Suhl w wytwórni SIMSON&Co, znanej z produkcji broni myśliwskiej – dodaje.