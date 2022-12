Jak to z koleją w Lubuskiem było? Uczniowie technikum kolejowego w Czerwieńsku chcą wiedzieć więcej o przyszłym zawodzie

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku” gminy Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański zorganizowały konferencję popularnonaukową „Kolej: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni historycy. Swoje wystąpienie miał też jeden z uczniów szkoły, który mówił o kolejowej pasji.

- Pragniemy, aby uczniowie zdobyli wiedzę o regionie, o tym, co działo się w ich miejscowościach i jakie znaczenie dla rozwoju naszej okolicy miała kolej - mówi Góralczyk. - Młodzież mogła posłuchać o nieistniejącej już dziś infrastrukturze i całej bazie kolejowej. Wystąpienia pozwoliły dostrzec różnice między tym, co było kiedyś i tym, co dzisiaj. Po drugie, chcielibyśmy zaciekawić tych młodych ludzi koleją i obudzić ich pasje, by finalnie zachęcić do aktywnego działania w tych tematach.