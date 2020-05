Jakie będzie lato 2020? Wakacje spędzimy w Lubuskiem czy gdzieś dalej?

Koronawirus tak nam miesza, że nie wiemy, co z wakacjami, urlopami? Czy i jak je zorganizować? Ca nam będzie wolno, a czego nie? Jakie mają plany Lubuszanie?

- W tym roku większość z naszej paczki kończy 18 lat, planowaliśmy wspólny wyjazd. Taki na legalu, bo odpowiadamy za siebie. Nie wiemy, czy możemy go jakoś planować. To jest denerwujący – mówi Filip, nastolatek z Gorzowa, który za dwa dni obchodził będzie swoją osiemnastkę.

Wakacje 2020. Czy uczniowie przed nimi wrócą do szkół? Nie tylko Filip stawia pytania o wakacje. Na razie wie tyle, że szkoły są zamknięte do 24 maja. Co będzie dalej, trzeba czekać na decyzje ministerstwa edukacji. Ale ma nadzieję, że do szkoły uczniowie już nie wrócą. Bo przecież w czerwcu rozpoczną się matury, będą egzaminy ósmoklasisty, więc byłoby bez sensu na parę dni zasiadać w ławkach. Poza tym koronawirus nas nie opuścił. Ministerstwo Edukacji Narodowej do tej pory nie zmieniło terminu wakacji.

Wakacje mają się one rozpocząć 27 czerwca i potrwać do 31 sierpnia. Nie dla wszystkich pracowników oświaty te daty są aktualne. Wakacje 2020. Nie dla wszystkich rok szkolny taki sam Matura ma potrwać od 8 do 29 czerwca, a w terminie dodatkowy od 8 do 14 lipca. Trzeba też przeprowadzić rekrutację. Wakacje mogą natomiast się wydłużyć tym, którzy rozpoczną studia. Bo – jak zauważa rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko, wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych znane będą dopiero 30 września. Uczelnie więc będzie musiała później przeprowadzić nabór i nieco opóźnić rozpoczęcie roku akademickiego.

Wakacje 2020. Na razie tylko pytamy o hotele Prezydent Andrzej Duda nie przewiduje, by wakacji w tym roku miało nie być. Podobnie jak minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ale jak podkreśla, na pewno nie będą to ferie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Nie będzie kolonii czy obozów. Trzeba będzie zachować reżim sanitarny. Na czym dokładnie ma on polegać, nikt się w tej chwili na ten temat nie chce wypowiadać. Mamy powoli odmrażać gospodarkę, Już czynne są hotele.

- Na razie ludzie tylko dzwonią i pytają. Są rozczarowani, że nie będą mogli skorzystać z restauracji czy strefy SPA – słyszymy w jednym z gorzowskich hoteli.

Wakacje 2020. Biura podróży czekają albo proponują lato w kraju Coraz więcej pytań związanych jest z biurami podróży.

- Wszyscy jesteśmy zmęczeni i chcielibyśmy się pocieszyć jakimiś planami urlopowymi. Przejrzałam strony lubuskich biur podróży. Nic tam się nie zmienia. Jakby się nic nie stało. Wszyscy chyba czekają na jakieś decyzje – mówi Ewa Kamińska z Nowej Soli.

Rodzinne biuro podróży z Zielonej Góry – Exodus – szykuje się jednak do wakacji. Informuje klientów o zmianach terminów i liczy, że od 12 czerwca będzie mogło znów odkrywać z Lubuszanami Polskę. Latem zwykle organizowało wczasy zagraniczne. Teraz oprócz wycieczek po kraju, ma w ofercie także te nad naszym morzem. I wiele jednodniowych wycieczek po Polsce.

Wakacje 2020. Nie wiemy, kiedy turystyczne kraje otworzą granice - Jeśli ten wirus ma z nami zostać dwa lata, a tak mówi minister zdrowia, to musimy się nauczyć w miarę normalnie żyć. Także korzystając z wakacji – uważa Borys Wróbel z Zielonej Góry. – Nie wiadomo, kiedy popularne kraje śródziemnomorskie otworzą granice, choć chciałyby przyjmować znów turystów. Myślę jednak, że i tak wielu rodaków zechce spędzić wakacje w kraju. Może na krótszym urlopie, takim spontanicznym. Bo przez koronawirusa każdy dostanie po kieszeni. Bo będziemy starali się wyjechać tam, gdzie mało ludzi. Do jakiś leśniczówek, domków letniskowych czy wynajmować apartamenty. Koronawiruus wzbudziła w nas strach, którego tak szybko się nie pozbędziemy. To będą mało towarzyskie i ostrożne wakacje.

Wakacje 2020. Co to za wakacje bez sauny i SPA? - Trudno mi wyobrazić sobie urlop w ulubionym hotelu w górach czy nad morzem. Chyba że coś się zmieni do lipca, sierpnia. Ale jechać tam, uważać na każdym kroku, dostawać jedzenie do pokoju, nie móc iść na zabiegi, do sauny czy na basen. To warto płacić słono za taki urlop? – zastanawia się Ewa Nogać – Królikowska z Zielonej Góry. – Nawet jeśli hotele, ośrodki, będą stosować promocyjne ceny, to ja nie wiem, czy się zdecyduje.

