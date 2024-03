Jelenie zrzucają poroża w lubuskich lasach. To cenny łup dla zbieraczy, ale trzeba uważać!

Jelenie zrzucają swoją największą ozdobę

Gubione wiosną jelenie poroża są nazywane zrzutami. Choć wyglądają imponująco i mogłoby się wydać, że zwierzęta budują je latami, to do wymiany na nowszy model dochodzi każdej wiosny.

Co roku jesienią odbywają się gody jeleni, czyli rykowisko. To wtedy byki chcą zdobyć uznanie łań. Ich największym atrybutem jest potężne poroże, które pełni rolę reprezentacyjną i pomaga jeleniom zademonstrować siłę oraz możliwości reprodukcyjne. Po okresie godów staje się zbędne i późną zimą zostaje zrzucone - tłumaczy Wojciech Pawliszak, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczy Okręgowy w Gorzowie.

Od momentu zrzucenia poroża do zakończenia jego wzrostu mijają ponad trzy miesiące. W tym czasie tempo wzrostu jest zdumiewające, u niektórych gatunków jeleniowatych w ciągu doby ta ozdoba może przyrosnąć nawet o półtora centymetra. Ale nie jest to zjawisko charakterystyczne tylko dla jeleni. W październiku i listopadzie swoje poroże zrzucają sarny, daniele robią to w kwietniu, a łosie od października do lutego.