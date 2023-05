Jeszcze do poniedziałku świętują bibliotekarze. Jak uczcili Tydzień Bibliotek w Sulechowie?

Tydzień Bibliotek to szczególny czas, w którym zarówno biblioteki w sposób jeszcze bardziej aktywny otwierają się na swoich użytkowników. Od 8 do 15 maja biblioteka organizuje wiele atrakcji. Pierwszym wydarzeniem było spotkanie autorskie z sulechowską poetką Elżbietą A. Kuną-Kwiecińską promującą swój najnowszy tomik poezji pt. " Wyznania i wyzwania".

- Biblioteki to dziś zupełnie inne placówki niż kiedyś. Wypożyczanie książek to jedna z bardzo wielu rzeczy, które się w niej dzieją - mówi czytelniczka Mariola z Sulechowa. - Dobrze, że jest taki tydzień, kiedy doceniamy te instytucje i ich pracowników. I przypominamy, jaki skarb mamy w mieście.