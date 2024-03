Jezioro Jeziorno - unikalna atrakcja Lubuskiego. Można przez nie przejść suchą stopą! Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

W Lubuskiem, na trasie z Nowej Soli do Sławy, znajduje się niewielka wieś Jeziorna. Miejsce to przyciąga turystów swoim spokojem, ciszą i niepowtarzalnym urokiem. Jednak największą atrakcją Jeziornego jest pomost, który prowadzi przez całe jezioro, pozwalając przechodniom na spacer od jednego brzegu do drugiego.