Już w sobotę Pierwsze zawody rowerowe dla dzieci w Zielonej Górze! Będzie wspaniała zabawa!

To niezwykłe wydarzenie organizowane przez "Gazetę Lubuską" zapewni mnóstwo emocji i aktywnego

Dziecięce Zawody Rowerkowe to przede wszystkim zabawa, dlatego nieważne, czy dziecko jest mistrzem dwóch kółek, czy dopiero rozpoczyna swoją przygodę z rowerem.

Kto weźmie udział

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat zostały zaproszone do uczestnictwa, bez względu na to, czy już jeździły na rowerze, czy dopiero zaczęły swoją przygodę z dwoma kółkami.

Limit miejsc został już wyczerpany (200 uczestników).