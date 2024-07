Kolor Fest w Zielonej Górze połączył ludzi w radosnym wybuchu kolorów! Tak bawili się zielonogórzanie | ZDJĘCIA

Kolory dodają życiu radości i sprawiają, że chce się żyć

Kolor Fest to wydarzenie, które pozwala uczestnikom na chwilę oderwania się od codzienności i wyrażenie siebie poprzez kolory. Jak zauważył jeden z uczestników: - Chodzi o to, żeby wyładować wszelkiego rodzaju złe emocje, pobawić się, żeby ten świat, który bardzo często jest przedstawiany w szarych barwach, nabrał kolorów. Kolory dodają życiu radości i sprawiają, że chce się żyć.

Wszyscy chcieli być kolorowi, co sprawiało, że atmosfera była niezwykle radosna

Festiwal jest niezwykle popularny wśród rodzin. Zarówno dzieci, jak i dorośli cieszą się z możliwości uczestnictwa w tej kolorowej zabawie. Jedna z uczestniczek podkreśliła: - Najbardziej dzieci się cieszyły, ale dorośli też się świetnie bawili. Wszyscy chcieli być kolorowi, co sprawiało, że atmosfera była niezwykle radosna. - Festiwal jest również doskonałą okazją do integracji międzypokoleniowej, co widać po różnorodności wiekowej uczestników - od najmłodszych, po dziadków.

Organizatorzy dbają również o bezpieczeństwo, zapewniając, że używane farby są bezpieczne i posiadają odpowiednie atesty. - To jest farba, której nie trzeba się bać. Ona nie zrobi żadnej szkody na skórze, więc jest to totalnie bezpieczna sprawa.

Mimo ogólnego entuzjazmu, uczestnicy zauważają pewne wyzwania, takie jak koszt farb. - Farby mogłyby być tańsze, bo nam wystarczyło tylko na dwie paczki - skomentował jeden z uczestników. Jednak mimo tych drobnych uwag, festiwal cieszy się dużym uznaniem i z roku na rok przyciąga coraz więcej osób.