Uroczysta inauguracja Teatru Chrobrego 14! Okazja do spotkania z niezwykłym teatrem i jego twórcami!

Zapraszamy do udziału w tych niezwykłych wydarzeniach. Oficjalne otwarcie Teatru Chrobrego 14 to niepowtarzalna okazja do obcowania z wyjątkowym teatrem i jego twórcami. Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć! - Fundacja Tchnienie i Teatr Chrobrego 14