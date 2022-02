Kamery na wieży Braniborskiej będą szukać bolidów na niebie

Kamery będą monitorować niebo w poszukiwaniu bolidów, czyli meteorów o jasności większej niż -4 mag (jasność Wenus to -4.6 mag). Będą obsługiwane zdalnie.

Posłużą naukowcom do badań, ale także do popularyzacji astronomii. Uniwersytet Zielonogórski zamierza bowiem zaangażować studentów i uczniów szkół średnich w obsługę sprzętu oraz analizę danych obserwacyjnych. Będzie to dla nich okazja na rozwój zainteresowań oraz umiejętności technicznych i programistycznych.

Działalność zielonogórskiej stacji została wstrzymana we wrześniu 2010 roku ze względu na konieczną modernizację.

Czym są meteoryty?

Meteory to tak naprawdę małe skaliste ciała pochodzenia kometarnego lub asteroidalnego, które orbitują w przestrzeni kosmicznej z prędkościami przekraczającymi 70 km/s.

W szczególnych przypadkach może dojść do przecięcia orbity takiego obiektu z innym ciałem niebieskim, np. Ziemią. Interakcja z atmosferą powoduje gwałtowne spowolnienie meteoru i zamianę go w kulę ognia. Mały, kometarny pył zwykle spala się i nigdy nie dociera na powierzchnię ziemi. Natomiast materiał asteroidy może być większy i, jeśli warunki są odpowiednie, może przetrwać w atmosferze i wylądować na ziemi jako meteoryt.