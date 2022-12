Kardiologia, kardiochirurgia, czyli czy mamy gdzie leczyć choroby serca? Co trzeba zmienić?

Bez wątpienia chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku odpowiedzialnymi za największą liczbę zgonów są choroby układu krążenia. Mieszkańcy pytają, czy w naszym województwie mamy gdzie się leczyć. Przecież w całym Lubuskiem jest tylko jeden ośrodek kardiochirurgii…

Nie możemy mówić o dostępności do kardiologii przez pryzmat kardiochirurgii. Mówiąc o leczeniu chorób serca, musimy przede wszystkim rozdzielić kardiologię od kardiochirurgii. Często bowiem oba te słowa używane są zamiennie. A przecież to dwie różne specjalizacje. Gdzie najpierw trafia pacjent z chorobą serca? Do kardiologa. Jeśli wymaga skomplikowanych zabiegów, kierowany jest do kardiochirurga. Zatem kardiochirurgia – jak to powiedział w jednym z wywiadów prof. Romuald Cichoń – jest ostatnią instancją leczenia serca.

Jeśli więc chodzi o dostęp do kardiologii, to w województwie lubuskim jest on na wysokim poziomie. Mamy cztery ośrodki – Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Nową Sól i Żary, w których leczy się choroby serca i wykonuje zabiegi kardiologiczne (tzw. kardiologia interwencyjna). Złotym standardem w kardiologii jest koronarografia, którą w tych ośrodkach się przeprowadza. Dane statystyczne za rok 2019 (bo w kolejnych latach są zaburzone przez pandemię koronawirusa) pokazują, że wykonano 7,7 tys. koronarografii, z czego w 5,5 tys. przypadkach podjęto zabiegi naprawcze już w ramach leczenia kardiologicznego. Te osoby leczone przez kardiologa nie wymagały już dalszego leczenia kardiochirurgicznego.