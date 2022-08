Katastrofa ekologiczna w Odrze. Brzegi rzeki w Cigacicach sprzątają wolontariusze. Widoki martwych ryb przerażają

Katastrofa ekologiczna w Odrze. Wolontariusze czyszczą rzekę

W czwartek po południu w Cigacicach zebrało się kilkudziesięciu wolontariuszy, żeby czyścić rzekę z martwych ryb. Wyposażeni w podbieraki, rękawiczki, wiadra. - Mieszkamy tutaj - mówili o powodzie, dla którego przyszli. Już po akcji przyznawali, że smród był wielki, podobnie, jak ich złość na to, co się stało z rzeką.

Zbigniew Trompa mieszka w pobliskim Górczykowie. Jest radnym Sulechowa. – Nie wiemy, z czym mamy do czynienia – przyznał, a to potęguje ostrożność, ale nie strach. Dlatego do akcji włączyli się strażacy OSP i wielu mieszkańców okolicy.

Już teraz wiadomo, że zasięg katastrofy nie obejmie tylko rzeki.