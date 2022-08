- Doszło do bardzo poważnej katastrofy ekologicznej - potwierdził Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

26 i 27 lipca spółka Wody Polskie otrzymała pierwsze informacje o śniętych rybach.

Wody Polskie wyliczają, że pracownicy razem z wolontariuszami wyciągnęli z rzeki co najmniej 10 ton martwych ryb.

11 lipca podczas konferencji prasowej w Cigacicach przyznano, że doszło do katastrofy ekologicznej na Odrze.

Postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy wszczęła prokuratura.

150 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zostało oddelegowanych w województwie lubuskim do usuwania martwych ryb z Odry.

W gotowości do pomocy pozostaje wojsko operacyjne.

To wnioski z konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli rządu i instytucji rządowych zorganizowanej na brzegu Odry w Cigacicach. Spotkanie z dziennikarzami polegało na wystąpieniach. Pytanie, o to dlaczego nie uruchomiono alertu RCB z apelem do mieszkańców, aby nie wchodzić do wody, pozostało bez odpowiedzi. O burzach, które nie występują, komunikaty odbierają wszyscy w regionie. Nie wiadomo też, dlaczego wcześniej nie było międzywojewódzkich sztabów kryzysowych, aby ostrzec mieszkańców przed płynącą falą śmierci na Odrze?