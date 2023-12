Kiedy w tym miejscu są wydarzenia, z całej Zielonej Góry zjeżdżają tłumy ludzi. Zobacz, co się tam zmieni WIZUALIZACJE / WIDEO

Wiata rekreacyjna, w której będzie można usiąść i zjeść posiłek stanie w pobliżu chaty twórczej z Kosobudza. Parking powstanie na terenie Zagrody Kamiennej. Projekt dotyczy nie tylko budowy parkingu, ale również obejmuje skanalizowanie wszystkich obiektów w starszej części muzeum. Wartość projektu to 5,5 mln zł. Projekt dostał dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

– W ramach dotacji większość chat zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, która niedawno powstała w Ochli. Doprowadzamy wodę i robimy przymiarki do tego, żeby w przyszłości postawić toalety na terenie skansenu – zdradza Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Ochli. – Będzie ok. 100 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz miejsca z ładowarkami dla samochodów elektrycznych