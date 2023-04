Kilkuset zawodników na trasie Biegu do Pustego Grobu w Nowej Soli. Mamy zdjęcia!

Zawodnicy do pokonania mieli 10-kilometrowy odcinek. Warto podkreślić, że to sportowe wydarzenie jednoczy nie tylko biegaczy z regionu lubuskiego. Uczestnikami byli bowiem osoby z całego kraju i zagranicy. Tegoroczną edycję wygrał Jacek Stadnik z Zielonej Góry. Drugi na metę wbiegł Aleksander Wostal, a trzeci Adam Marysiak. Gratulujemy!

- Zamiast ulicą Graniczną i Wilczą pobiegniemy w tym roku ulicami: Kołodzieja, dalej Odlewnika i Kwiatową do Zielonogórskiej, tam lekko cofniemy się do przejścia dla pieszych i dalej standardowo ulicą Kamienną w stronę mety - informowali przed biegiem.

Dystans 10 km (1 pętla) przy kościołach w Nowej Soli (św. Antoni, św. Barbara, św. Józef, Wniebowzięcia Maryi, św. Michał).

Przebieg trasy: ul. Witosa (start), ul. Głowackiego, ul. Św. Barbary, ul. Parkowa, ul. Kościuszki, ul. Staszica, ul. Matejki, ul. 1 Maja, ul. Staszica, ul. Przemysłowa, ul. Starostawska, ul. Graniczna, ul. Wilcza, ul. Kamienna, ul. Wodna, ul. Wyspiańskiego, ul. Wandy, ul. Bohaterów Getta, ul. Żwirki i Wigury, ul. Korzeniowskiego, ul. Kościelna, ul. Kuśnierska, ul. Parafialna (meta).

Bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli należy do najważniejszych wydarzeń biegowych. Co roku z całej Polski przejeżdżają do Nowej Soli setki zawodników. Nie inaczej było tym razem. W biegu uczestniczyły całe rodziny. Konkurowali także prawnicy, lekarze, księża, czy mundurowi. Po biegu najlepszym, którzy zebrali się w świątyni koło Pustego Grobu, wręczono dyplomy i nagrody.