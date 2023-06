Kinga Krutulska i jej dobre duchy. Anielska wystawa w Galerii Warto jest pomagać w Zielonej Górze

Kinga Krutulska i Dom Harcerza

Kinga Krutulska i jej anioły

Przez lata fascynowała ją czarno-biała fotografia. Próbowała zamknąć w sepiowanych zdjęciach ulotność, wspomnienie, emocje, uczucia, miłość… I cały czas inspirowała innych do artystycznego działania. Czas pandemii dodał jej odwagi i kazał nie odkładać na potem tego, co od dawna za nią chodziło….. Anioły. Pierwszy namalowany Anioł stał się własnością kogoś bardzo jej bliskiego, drugi, trzeci, czwarty został „udomowiony”, kolejne trafiły do rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeszcze inne pomogły wracać do zdrowia potrzebującym. Niby takie same, ale wcale nie podobne, trafiały do swoich podopiecznych, bo każdy ma swojego Anioła i może tutaj znajdzie jego wyobrażenie.

- Myślę, że dziś jestem w takim miejscu, kiedy moje możliwości równoważą się z potrzebami i oczekiwaniami. Potrafię znaleźć balans między pracą a życiem, mam hobby i pasje. To się nazywa Dobrostan, którego z całego serca Państwu życzę – mówi Kinga Krutulska.

Wystawa prac Kingi Krutulskiej pt. Anioły - czy każdy musi mieć skrzydła? w Galerii Warto jest pomagać w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

