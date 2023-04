Koniec remontu, czas na artystyczne wydarzenia - w sobotę otwarcie nowej wystawy

Dzięki sponsorowi pozyskali farby i sprzęt. Robotą zajęli się sami. Z pomocą przyszli mieszkańcy. Galeria Pro Arte, która przy Starym Rynku działa od 1998 roku, zmieniła się nie do poznania. Będziemy mogli się o tym przekonać już w sobotę, 15 kwietnia, podczas otwarcia wystawy Barbary Jury- "OUR" w sobotę 15 kwietnia o godz.18:00. Bohaterka wieczoru opiera swoją artystyczną postawę oraz artystyczne poszukiwania na takich pojęciach jak: reklama, globalizacja, konsumpcjonizm, zaśmiecenie, zawłaszczenie.

W sobotę wernisaż Barbary Jury- "OUR"

Nowy rozdział działalności Galerii Pro Arte

- Mamy nadzieję, że wraz z zakończeniem remontu, rozpoczynamy nowy etap działalności galerii – mówi prezes. I dziękuje wszystkim, którzy pomogli w modernizacji tego miejsca.- Dzięki wsparciu jednego prywatnego sponsora - Macieja Wyrzykowskiego - mogliśmy zakupić farby, grunty i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu. Resztę musimy zrobić własnymi siłami. Nie stać nas na fachowców. Na szczęście są ludzie dobrej woli, mieszkańcy Zielonej Góry, tacy, jak Ryszard Anacki, który charytatywnie zgłosił się do pomocy nam. Jest nieocenionym wsparciem.

Wiele osób chciało pomóc w remoncie

W Galerii, oprócz Ryszarda Anackiego, spotkaliśmy jeszcze Florentynę Bukowicz z córeczką Antosią, Liwię Litecką, Andrzeja Troca czy artystę z Gorzowa Wlkp - Wojciecha Plusta

- Byłam pewna podziwu dla naszego nowego prezesa, bo o tym remoncie mówiło się od kilku lat. Taka była potrzeba, ale to on dopiero podjął się tego zadania – podkreśla artystka Liwia Litecka, sekretarz Zielonogórskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.

Każdy chciał dołożyć swoją cegiełkę.

- Nic dziwnego, wszyscy artyści chcą mieć odpowiednie miejsce do eksponowania swych prac i odpowiednie zaplecze, stąd nie brakowało osób, które tu się zaangażowały w tę modernizację – zauważa Florentyna Bukowicz, kierownik Galerii Sztuki Pro Arte, sekretarz OZ ZPAP.

Galeria Pro Arte czynna jest od środy do piątku w godzinach 12.00 - 17.00, a w soboty od 12.00 do 14.00.