Koronawirus w Lubuskiem. Zielonogórski PKS chwilowo wstrzymuje kursy weekendowe na różnych trasach. Czym podyktowane są te zmiany?

Ostatnio pisaliśmy o tym, że pielęgniarki, przez mniejszą liczbę kursów autobusów PKS, mają problem z dojazdem do zielonogórskiego szpitala. A przecież to bardzo ważne, by lecznica zachowała ciągłość pracy.

- Oczywiście, że to jest bardzo ważne – zgadza się Piotr Pasterniak. – Bardzo chętnie będę świadczył wszelkiego rodzaju usługi. Natomiast powtarzam – jeśli jeździ jedna, dwie osoby, to nie możemy utrzymać takiego połączenia, jest ono zbyt kosztowne. Ale jesteśmy otwarci na współpracę. Informowałem o tym samorządy, urząd marszałkowski, wojewodę. Możemy uruchomić specjalne połączenia, jeżeli byłyby one dofinansowane przez samorząd czy ministerstwo. Natomiast nas, jako firmę, która nie ma żadnego dofinansowania, dopłat, tylko jest spółką prawa handlowego, nie stać na to, by jeździł autobus, który zużywa paliwo, liczony jest czas pracy kierowcy, a w pojeździe jest jeden mieszkaniec.