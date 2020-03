Koronawirus w Zielonej Górze. Everest Fitness odwołuje zajęcia. Od 14 marca klub będzie zamknięty

Koronawirus w Lubuskiem. Apel prezydenta Zielonej Górze

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry zaapelował do wszystkich mieszkańców. Prosi o to, aby pozostać w domach i dbać o siebie.

Poniżej publikujemy apel prezydenta (pisownia oryginalna)

"Kochani mam do Was wszystkich gorącą prośbę. Na świecie szaleje straszna choroba – epidemia, mowa o koronawirusie. Wczoraj jedna z nauczycielek w jednej ze szkół (jeszcze czynna) poczuła się gorzej. Została zabrana na zakaźny. Wszyscy wstrzymaliśmy oddech, zaczęliśmy odliczać godziny. Pytanie było czy? Jest ulga nie ma wirusa. Ale miejcie świadomość tego, że to nie jest kwestia czy u nas w Zielonej będzie, to jest tylko kwestia za ile godzin.

Musimy zrobić wszystko żeby u nas nie było jak we Włoszech. Tam już zaczyna brakować miejsce w szpitalach !!! Brakuje sprzętu do ratowania życia !!! Część z pacjentów nie jest już podawana leczeniu !!!. Dlatego też ważne jest abyśmy uświadomili sobie a zwłaszcza osobą starszym co się dzieje i co należy robić. Dlaczego starsze osoby? Bo dla nich ten wirus jest najgroźniejszy – zabija. Jeżeli muszą wychodzić z domu to niech nie idą w miejsca gdzie może przebywać dużo ludzi – potencjalnych nosicieli. Spacer do parku lub lasu. Pomóżcie im zrobić zakupy. We Włoszech to młodzi ludzie roznieśli wirusa swoim dziadkom o tym też pamiętajcie!!! Jeżeli chcecie aby żyli to wytłumaczcie im żadnego wychodzenia z domu, żadnego kościoła !!!Bardzo ważna jest teraz profilaktyka i zapobieganie. Nie jest tak że to tylko starsi chorują !!! Chorują wszyscy młodzi, starsi, biedni i bogaci !!!

Miasto będzie spowalniać pozamykane zostaną niektóre urzędy, część ograniczy zakres swoich działań –będzie można kontaktować się z urzędnikami inaczej (pozostanie droga telefoniczna i email) . O wszystkich szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Tak samo jak będziemy starali się prostować na naszych oficjalnych stronach wiele nieprawdziwych informacji.

Przed nami wszystkimi trudny czas wymagający wysiłki i dużej ostrożności.

Dzieci mają być w domach a nie na ulicach !!! To nie są ferie !!! Nauczyciele będą się starali prowadzić cześć zajęć w formie elektronicznej.

Na koniec wszyscy specjaliści mówią, że należy się wysypiać a ja … jakoś nie mogę spać."