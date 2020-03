Koronawirus w Zielonej Górze. Zostań w domu i posłuchaj Rademeneza – mistrza freestyle’u. Koncert ma potrwać trzy godziny!

Kolejni artyści włączają się w akcję „Zostań w domu” propagującą z jednej strony walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, z drugiej pozwalającą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych bez wychodzenia z domu.

Na swój domowy – transmitowany online - koncert zaprasza zielonogórzanin Rademenez: „Czas na freestyle! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodszych i starszych zapraszam Was na koncert do mojego domu! Będzie na żywo, będzie muzycznie, będzie wielopokoleniowo. Będzie to oczywiście transmisja live! Uwaga, koncert odbywa się bez udziału publiczności, będzie to transmisja na żywo”.