Krzyki nocą na Winobraniu. Lunapark po zmroku to obłęd. Tysiące ludzi tu szaleje! Masa rozrywki, adrenaliny, zabawy | ZDJĘCIA, FILM

Lokalizacja lunaparku

Nie wsiądę, uśpijcie mnie

- Pani nie jedzie? - zaczepiamy około 30-letnią szczupłą brunetkę patrzącą na ludzi pakujących się do Adrenalin Speed.

- (Śmiech). A w życiu! Wczoraj byłam, trauma do końca życia (śmiech). Oglądał pan "Drużynę A"?

- No pewnie!

- To kojarzy pan, że Baracusa musieli uśpić, zanim dostał się na pokład samolotu. Mnie od wczoraj już też muszą. Sama nie wiem, jak dałam się na to namówić. Dla innych to pewnie nic, ale dla mnie szaleństwo w czystym wydaniu - mówi Marysia.