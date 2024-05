Weekend w Zielonej Górze. Szał! Tak dużo będzie imprez w weekend 11-12 maja. Sprawdźcie! [PROGRAM]

6. Lotny Festiwal Piwa

Oprócz możliwości skosztowania trunków z kraftowych browarów festiwal to też warstwa edukacyjna — dowiemy się tam o tajnikach produkcji i poznamy historię polskiego browarnictwa. LFP to także bogata oferta kulturalna — koncerty na żywo, konkursy z nagrodami, występy artystyczne, silent disco (11 maja, godz. 22:00, Plac Bohaterów) oraz zlot food trucków to tylko niektóre z atrakcji.

Na rowery z Leśnikami

W najbliższą sobotę, 11 maja odbędzie się wycieczka rowerowa organizowana przez Nadleśnictwo Przytok. To będzie pierwsza z cyklu czterech rekreacyjnych wycieczek połączonych z dużą dawką edukacyjnych i historycznych ciekawostek prosto od leśników. Celem pierwszej wycieczki jest Park Książęcy w Zatoniu. Trasa będzie liczyć 23 km. Uczestnicy już o godz. 10:00 wyruszą z parkingu przy Ogrodzie Botanicznym. Na miejscu organizatorzy zaplanowali zwiedzanie z przewodnikiem, to jednak nie koniec atrakcji.

Cykady na Cykladach

Drugie życie zakurzonych płyt

Targi Zwierząt Egzotycznych

A co w niedzielę? Węże, pająki, gekony, kameleony, żółwie i żaby! Połączenie strachu i zdystansowania z odrobiną fascynacji to powód, dla którego warto pojawić się na Targach Zwierząt Egzotycznych. To nie tylko możliwość, aby kupić kolejny okaz, ale przede wszystkim świetna okazja, aby bliżej poznać niespotykane na co dzień zwierzęta. Podczas spaceru między stoiskami wystawców pasjonatów możemy zadać nurtujące pytania i dowiedzieć się wielu ciekawostek prosto od hodowców. Kto wie, może właśnie wtedy rozpocznie się Wasza przygoda z terrarystyką?