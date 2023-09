Kulinarna strona Winobrania. Pajda, bigos, szaszłyki, kiełbasy. Ile płacimy za jedzenie na jarmarku?

- W tym roku serwujemy z grilla ciepłe kiełbaski, szaszłyki, mięsko wieprzowe, które jest bardziej soczyste i właśnie w tym wydaniu lepiej smakuje. Klienci również zamawiają u nas własnej produkcji bigosik, goloneczki peklowane bez kości. Do tego jakieś dodatki w postaci ziemniaczków, ogórków małosolnych - wymienia Michał Rataj, szef kuchni. - Od kilku lat staramy się trzymać mniej więcej te same ceny, nie podnosimy co roku. Mamy te same ceny co w zeszłym roku, czyli około 15-16 zł za 100 gramów mięsa, które jest pierwszego gatunku, więc wszystkim smakuje. Klienci najczęściej decydują się na szaszłyk - dodaje z uśmiechem Pan Michał.