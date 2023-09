Winobranie 2023. W Zielonej Górze można było wejść do Matrixa. Tak się uczą monterzy wykonywania zadań na obiektach energetycznych

Stoisko, o którym mowa stanęło na Placu Powstańców Wielkopolskich obok pomnika św. Urbana. Gogle VR i specjalistyczny sprzęt umożliwiły przeniesienie się do wirtualnych kopii rzeczywistych obiektów elektroenergetycznych.

Przemysław Starzyński z Enea Operator wyjaśnia, że na stoisku można zobaczyć, na czym polega też praca energetyka.

– Mało kto wie, jak wygląda główny punkt zasilający, czy stacja średniego napięcia. Dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy zaszyć się w te obiekty i co jest najważniejsze możemy też zobaczyć, jakie będą konsekwencje, jeśli pewne czynności łączeniowe wykonamy błędnie, to jest coś, co jest niedopuszczalne w rzeczywistości, bo jak to się mówi elektryk myli się tylko raz – podkreśla.