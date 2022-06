Lasy znowu płoną na potęgę. Ginie przyroda, strażacy mają pełne ręce roboty, a leśnicy liczą straty

173 – to ilość pożarów lasów na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze od początku roku do 6 czerwca. Przypomnijmy, że teren Lubuskiego podzielony jest pomiędzy dwie dyrekcje: w Zielonej Górze i Szczecinie. Mamy dopiero połowę roku, a pożarów na terenie RDLP w Zielonej Górze już jest więcej, niż w całym 2021 r. Wówczas odnotowano ich 128. Spłonęło już 60,15 ha lasów, podległych pod RDLP w Zielonej Górze. To największa powierzchnia spalonych lasów od 3 lat! 291 - to łączna ilość pożarów lasów odnotowanych przez strażaków z całego Lubuskiego. W 125 przypadkach jako ich wstępną przyczynę określono podpalenie. Aż 75 razy pożar wybuchł z powodu nieostrożnego posługiwania się ogniem. Z kolei z danych RDLP w Zielonej Górze wynika, że 70 spośród 173 odnotowanych przez tę instytucję tegorocznych pożarów lasu to były podpalenia. W zeszłym roku było ich 53, a dwa lata temu aż 145.