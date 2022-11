Liczba bezrobotnych w Lubuskiem po raz kolejny spadła. Są jednak powiaty, gdzie z pracą jest duży problem Jakub Pikulik

Jak co miesiąc sprawdzamy dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wynika z nich, że na koniec października stopa bezrobocia w Lubuskiem wynosiła 4,2 proc. To mniej niż we wrześniu. Są jednak w Lubuskiem powiaty, gdzie wciąż jest duży problem z pracą.