LOT powraca z najkrótszym połączeniem lotniczym w Polsce

Najkrótsze połączenie lotnicze w Polsce

Powraca najkrótsze połączenie lotnicze w Polsce — z Lublina do Warszawy. Zaledwie 50 minut trwająca podróż z jednego miasta do drugiego będzie kosztować od 92,00 złotych. Pierwszy lot odbył się 28 kwietnia, a od tego czasu połączenie jest dostępne w poniedziałki, środy i piątki. To doskonała opcja dla osób, które chcą zaoszczędzić czas na dojeździe między tymi dwoma miastami.

Podróż potrwa około 50 minut. Koszt biletu od 92,00 złotych do około 135,00 złotych to naprawdę świetna oferta — nowe połączenie z pewnością tych, którzy chcą odwiedzić Lublin, a jednocześnie potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do Warszawy.

Połączenie Lublin-Warszawa to doskonała opcja dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i szybko dotrzeć do celu. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Polskie Linie Lotnicze LOT będą obsługiwać rejsy przez samoloty Embraer 170, które pomieszczą do 76 pasażerów. Wylot z Warszawy zaplanowano na godzinę 13:40, a lądowanie w Lublinie na 14:30. O 15:05 samolot z Lublina zacznie swoją podróż powrotną do Warszawy.