Lotnisko w Babimoście z rekordami. Jaką ma dla nas wakacyjną ofertę?

Z lotniska w Babimoście latamy do Turcji czy Chorwacji. A niedługo i do Bułgarii

Drugie miejsce w Europie w kategorii małych lotnisk pod względem wzrostu obsłużonych pasażerów

W lutym z lubuskiego portu realizowano połączenia do Warszawy na pokładzie samolotów PLL LOT oraz czarterowe rejsy do Marsa Alam. Wycieczkowe loty do egipskiego kurortu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem pasażerów. Dodajmy, że lotnisko w Babimoście zostało wyróżnione przez Stowarzyszenie Europejskich Portów Lotniczych . W kategorii małych lotnisk zajęło drugiej miejsce pod względem najwyższego wzrostu obsłużonych pasażerów – aż o 139,7 proc. Na pierwszym miejscu znalazł się port lotniczy Kramfors w Szwecji ze wzrostem ponad 144 proc.

Rozbudowa i modernizacja budynku lotniska w Zielonej Górze - Babimoście

W zeszłym roku z lotniska w Babimoście odprawiono niemal 54 tys. pasażerów. W tym roku szacuje się, że może to być i 70 tys. Do poprawy wyniku mają przyczynić się połączenia sezonowe, w tym zagraniczne czartery do Turcji czy Egiptu.

W planach jest także rozbudowa i modernizacja budynku lotniska. Nowy terminal pasażerski ma w dwie godziny obsłużyć dwie grupy pasażerów po 180 osób. Przed budynkiem powstanie parking na 900 samochodów i cztery autokary. Koszt inwestycji to 735 tys. złotych.

(W artykule wykorzystane materiały prasowe Polskich Portów Lotniczych i portalu lubuskie.pl)