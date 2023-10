Lubuski Lider Przedsiębiorczości. Gala najlepszych przedsiębiorców w Zielonej Górze ZDJĘCIA

Wpływ ośrodka akademickiego na lubuską gospodarkę podkreśla też Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

– Uniwersytet Zielonogórski bazujący na dwóch poprzednich uczelniach. Mimo, że jest kryzys demograficzny i tej młodzieży inspirującej do wyższego wykształcenia jest trochę mniej, ale 10 tysięcy to jest potencjał, który może stanowić, że absolwenci kierunków, które są atrakcyjne w odbiorze gospodarczym, zasilą gospodarkę województwa lubuskiego, a nie wyjadą do atrakcyjniejszych zdawałoby się regionów na północy Polski, czyli do Szczecina czy Poznania, czy na południu do Wrocławia – liczy Roman Fedak.