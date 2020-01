Lubuski Orszak Trzech Króli przeszedł deptakiem

Orszak Trzech Króli 2020 w Zielonej Górze

W tym roku wiele osób obawiało się, że może nie dojść do organizacji Lubuskiego Orszaku Trzech Króli. Powód? Zmarł wieloletni reżyser misterium Gerard Nowak, a inicjatorka i organizatorka orszaku Eleonora Szymkowiak, pożegnała na zawsze nie tylko przyjaciela i współpracownika. Przede wszystkim po długiej walce z chorobą odszedł w zeszłym roku jej mąż - Stanisław Szymkowiak, który nie tylko wspierał ją w życiu prywatnym, ale także bardzo angażował się w organizację orszaku. Wiele wniósł w jego przebieg. Było ciężko, ale jednak Eleonora Szymkowiak zdawała sobie sprawę, że nie można przerwać czegoś, czemu obaj panowie poświęcili tyle czasu i energii. I to z myślą o nich postanowiła zmobilizować wszystkie siły, by znów na deptaku pojawili się trzej królowie. A orszak zadedykować mężowi Stanisławowi Szymkowiakowi oraz Gerardowi Nowakowi. Tak też się stało. Reżyserem został aktor Janusz Młyński...