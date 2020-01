Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza najmłodszych widzów na nowy spektakl - „Krasnoludki i Śnieżka, czyli w Kopalni u Krasnoludków”

Najnowsza sztuka w Lubuskim Teatrze adresowana jest do dzieci w wieku od 1,5 roku do 5 lat. – Mamy tutaj taką konwencję bardzo szczerą dzieciom. Mam na myśli takie stworzenie świata, który jest kreowany od niczego – mówi o sztuce „Krasnoludki i Śnieżka, czyli w Kopalni u Krasnoludków” Katarzyna Kawalec – scenarzystka spektaklu, reżyserka i współautorka scenografii (z Aretą Puchalską).

– Wyciągamy jakąś piłeczkę i nagle ta piłeczka się staje czymś. Wyciągamy kawałek trójkąta i on nagle też przechodzi transformację w coś zupełnie innego – wyjaśnia Katarzyna Kawalec. - Przedmioty nagle dostają swoje życie - stają się jakimś innym, nowym światem. Aktorzy to pięknie nazywają i kreują. I to jest takie stworzenie rzeczywistości zupełnie tożsame z tym, jak bawią się dzieci: biorą patyk i nagle ten patyk jest księżniczką.