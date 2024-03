Zielona Góra. Ogród Botaniczny przygotowuje się do rozbudowy - zyska kolejne 6 hektarów. W planach m.in. park leśny

Park leśny

Planowane rozszerzenie terenu obejmującego obecnie 3 hektary docelowo ma zajmować nawet 9, co uczyni z zielonogórskiego ogrodu jedną z największych tego typu placówek w Polsce. Przeniesienie granic ogrodu ma stworzyć przestrzeń dla nowych kolekcji dendrologicznych oraz zagwarantować atrakcyjne miejsce rekreacji dla odwiedzających. Plan zakłada, że po drobnych wycinkach głównie starych drzew nastąpią dodatkowe nasadzenia, a nowa część ogrodu będzie miała charakter parku leśnego, co pozwoli na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, harmonijnie łączącej się z istniejącym terenem ogrodu. Inwestycję głównie będzie realizowało miasto, jednak we współpracy i pod nadzorem pracowników i naukowców opiekujących się ogrodem. Rozbudowa ogrodu o część dendrologiczną jest krokiem w kierunku ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. Dodatkowo ma stanowić wsparcie dla działań mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, poprzez prowadzenie upraw ex situ. Plany inwestycyjne obejmują także dodatkowe miejsca parkingowe, które jak informuje Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry na antenie Radia Index, obejmą teren wzdłuż ulicy Botanicznej w kierunku Zespołu Szkół Budowlanych, aby generować kolejnej wycinki drzew.