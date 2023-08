Lubuskie. Hej uczniowie! Weźcie udział w konkursie promującym bezpieczeństwo!

Wraz z naszymi partnerami, którym zależy na promowaniu idei bezpieczeństwa, zorganizowaliśmy konkurs dla uczniów „Bezpieczne wakacje w mieście i na wsi”. W ten sposób chcemy, by najmłodsi usystematyzowali swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także przekazali ją innym w ciekawej formie. Jeżeli więc znacie uczniów, którzy lubią takie wyzwania, dajcie im znać o naszej akcji.

Bezpiecznie nad wodą

Czas wolny i odpoczynek od nauki i szkolnych obowiązków nie może być czasem odpoczynku od zdrowego rozsądku i rozwagi. Ciepłe dni często spędzamy nad wodą. Pamiętajmy jednak, że woda to żywioł. Sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim: nie skaczemy do wody w miejscach nieznanych! Może to się zakończyć kalectwem, a nawet śmiercią! Nie pływajmy tam, gdzie jest dużo wodorostów lub występują zawirowania, lub zimne prądy. Poza tym: do wody nie wskakujemy rozgrzani - przed wejściem do wody ochlap klatkę piersiową i szyję. Nie pływa się też ani na czczo, ani po obfitym posiłku. Wybierajmy plaże strzeżone i słuchajmy ratowników!