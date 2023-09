Lubuskie Mistery Budownictwa rozdane. Konkurencja jest coraz silniejsza. Nasze województwo pięknieje

W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Budowlańca. We wtorek w Palmiarni w Zielonej Górze odbyła się Gala Budownictwa. To okazja do uhonorowania najważniejszych osiągnięć w branży budowlanej w województwie lubuskim oraz wręczenia prestiżowych nagród – Lubuskich Misterów Budowy.

Lubuskie Mistery Budowy - tego jeszcze nie było

Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa, podkreślał, że po raz pierwszy Kapituła uznała, że nie da rady porównać niektórych obiektów, bo są na jednakowym, wysokim poziomie i postanowiła przyznać kilka Misterów w danej kategorii. Świadczy to o tym, że nowe lubuskie budynki są coraz ciekawsze i wykorzystują najnowsze rozwiązania budowlane.

Historia konkursu sięga roku 1994. Jego celem jest nie tylko promocja najlepszych realizacji budowlanych, ale także zachęcanie wszystkich uczestników do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji. Do konkursu kwalifikowane są jedynie obiekty budowlane zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego i oddane do użytkowania w roku poprzednim.