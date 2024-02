Lubuskie rzeki dawno nie były tak groźne. Przekraczają stany ostrzegawcze i alarmowe. Ogłaszane są pogotowia przeciwpowodziowe

Tereny parku narodowego Ujście Warty wyglądają obecnie jak gigantyczne jezioro . Kilka kilometrów dalej Warta w Kostrzynie przekroczyła już stan alarmowy. W środę, 14 lutego, w mieście obradował sztab kryzysowy. Zdecydowano o zamknięciu do odwołania ul. Sybiraków pod wiaduktem kolejowym. Wody Warty wdzierają się tu już na jezdnię. Z kolei Odra przelewa się do fosy przy Starym Mieście. Tak wysokiego poziomu fosa nie miała już dawno.

Wysoka Warta w Gorzowie i fala wezbraniowa na Odrze

Pozalewane łąki, pola i gospodarstwa

W trudnej sytuacji są rolnicy. Co ciekawe, pozalewane pola i łąki są nie tylko na terenach sąsiadujących z rzekami (tak jest m. in. na terenie gmin Witnica i Krzeszyce), ale również w miejscach oddalonych od rzek. Wszystko przez to, że ziemia nasiąkła już wodą i po prostu nie przyjmuje jej więcej. W wielu miejscach na polach utworzyły się małe jeziora. Rolnicy są przekonani, że będzie to miało swoje odzwierciedlenie w stratach w uprawach.