Odra w Cigacicach. Jak wygląda sytuacja hydrologiczna po wielu dniach deszczowych?

Rzeka Odra. Stan w Cigacicach

W niedzielę, 25 lutego Odra w Cigacicach osiągała 390 centymetrów. W poniedziałek, o godz. 9.50 woda opadła o kolejne dwa centymetry. To nadal przekroczony stan ostrzegawczy, ale już nie jest alarmowy. Ten wynosi 400 cm. Stan alarmowy utrzymuje się jeszcze w Nietkowie.

- Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich i głównie wysokich na Odrze skanalizowanej oraz wysokich, ostrzegawczych (Głogów, Cigacice, Połęcko) i alarmowych (Nietków) na odcinku swobodnie płynącym - poinformowały Wody Polskie w komunikacie z 25 lutego. - Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów ostrzegawczych (Biała Góra, Słubice).

W Głogowie w poniedziałek rano Odra miała 443 centymetry. Jest to przekroczony stan ostrzegawczy, który wynosi 400 cm. Stan alarmowy to 450 cm. W Nowej Soli stan wody w poniedziałek rano to 389 cm. To 11 centymetrów poniżej stanu ostrzegawczego.