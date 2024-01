Lubuskie rzeki wysokie, ale czy groźne? Sprawdzamy, czy roztopy i ulewne deszcze nam zagrażać

We wtorek, 23 stycznia, odwiedziliśmy m. in. brzeg Warty w rejonie Kłopotowa, gdzie przez rzekę pływa prom. Obecnie przeprawa jest nieczynna, a Warta w tym rejonie mocno wylała. Stan rzeki jest wysoki, ale do stanu alarmowego jeszcze dużo brakuje. Woda obficie rozlewa się też na łąkach już za wałem przeciwpowodziowym. Tu największą rolę odkrywają kanały melioracyjne.