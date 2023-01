Lubuskie Spotkania Jasełkowe. Grupy z całego województwa wydłużyły nam... święta

To już 27 edycja tego kulturalnego wydarzenia. Co prawda pandemia trochę namieszała w poprzednich latach w kontynuacji spotkań, niektóre grupy nie przetrwały tego trudnego okresu. Jednak we wtorek, 17 stycznia, w nowo wybudowanej sali Regionalnego Centrum Animacji Kultury zaprezentowało się osiem grup z całego województwa.