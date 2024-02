Lubuskie Towarzystwo Naukowe ma już 60 lat. Wiele mu zawdzięczamy. Warto o tym pamiętać o powspominać! Zobacz zdjęcia!

60 lat LTN. Radość z tego będzie ogromna

- Ale to środowisko naukowe, które w tym czasie zebrało się w Lubuskim, naciskało, żeby nie pozwolić na zmarginalizowanie Zielonej Góry – podkreśla obecna prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak. – Zależało im, by u nas powstał ośrodek badawczy, zasilany miejscową kadrą. Mimo kompleksu zielonogórskiego, który dziś już zanika, udało się to zrobić.

Jan Muszyński we wspomnieniach o początkach Lubuskiego Towarzystwa Naukowego pisze, że w 1958 roku w Komitecie Wojewódzkim odbyła się narada pt. „O potrzebie ożywienia badań naukowych nad Ziemią Lubuską”. Obecny na konferencji prof. Antoni Łyżwański rozwój kultury i nauki przyrównał do kochanki, bez której można się obejść, ale życie jest wtedy uboższe o całe rejony rozkoszy, które taki związek zawiera.

- Można pracować w trudzie i mieć znaczące efekty i macie takie – dowodził prof. Łyżwański – ale gorąco was, ciężko harujących, namawiam na kochankę, będzie to was kosztować, ale radość z tego będzie ogromna.

Niewiele osób jednak wierzyło, że na Ziemi Lubuskiej można stworzyć ośrodek naukowy. A to z powodu dwóch silnych, stosunkowo niezbyt odległych miast: Poznania i Wrocławia. Podobnie uważano, że nie ma sensu w naszym regionie tworzyć uczelni. Podkreślano, że rozwój komunikacji gwarantuje szybki dojazd do obu wymienionych ośrodków i jest mniej kosztowny.

Jednak determinacja lubuskich naukowców doprowadziła z czasem do powołania przy Lubuskim Towarzystwie Kultury (którego celem było upowszechnianie kultury) – Ośrodka Badań Naukowych. Miał on koncentrować się na badaniu problemów społecznych, prawnych, socjologicznych, kulturalnych, na przygotowaniu kadr naukowych, na tematyce badawczej , w której priorytetem były tematy, dotyczące Ziemi Lubuskiej.