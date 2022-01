Lubuskie. Ważne dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji. Jeśli nie spełnią tego obowiązku do końca miesiąca, zapłacą karę OPRAC.: Leszek Kalinowski

Do końca miesiąca fundacje, stowarzyszenia muszą dokonać rejestru w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - przypomina o tym obowiązku prezes ZLOP Romuald Malinowski

To ważna informacja dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji wpisanych do KRS! Do końca miesiąca muszą one zarejestrować członków zarządów, w zależności od sytuacji także członków rad fundacji lub fundatorów, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jeśli tego nie zrobią w wyznaczonym terminie, zapłacą kary.