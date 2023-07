Lubuszanie zapisują się na darmowe badania z Programu Profilaktyka 40 Plus i nie idą się przebadać

Profilaktyka 40 Plus w Lubuskiem. Ile osób skorzystało?

Program Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka 40 Plus” zaczął działać 1 lipca dwa lata temu. Celem było zwiększenie liczby osób wykonujących badania profilaktyczne – tak, by wykrywać choroby na ich wczesnym etapie i zapobiegać ich rozwojowi. Do udziału w programie uprawnionych było ponad 20 mln osób po 40. roku życia, ale w ciągu dwóch lat skorzystało z niego ponad 2,7 mln.

Profilaktyka 40 Plus. Program przedłużony

NFZ poinformował o przedłużeniu programu Profilaktyka 40 Plus do końca czerwca 2024 r. Co więcej, od lipca br. program także umożliwia powtórzenie badań po 12 miesiącach, tym osobom, które z niego skorzystały.

Przedłużenie programu to bardzo dobra wiadomość dla tych osób, które jeszcze z niego nie skorzystały.

Zobacz, z jakich badan można skorzystać.