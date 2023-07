Pacjent pyta – NFZ odpowiada „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”

Po co na wyjazd za granicę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? - pyta Czytelnik. Bo to dokument, który potwierdza status ubezpieczenia zdrowotnego. EKUZ wydawany jest wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi - odpowiada Magdalena Parfimczyk, kierownik działu zwrotu kosztów i weryfikacji uprawnień.

Jakie inne pytania o kartę EKUZ mają Czytelnicy? Na wszystkie odpowiada Magdalena Parfimczyk, kierownik działu zwrotu kosztów i weryfikacji uprawnień.

Jakie kraje honorują EKUZ?

Karta EKUZ jest honorowana w każdym z 27 krajów UE, krajach EFTA (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) i w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Warto pamiętać, że kartą EKUZ możemy się posługiwać również np. na Maderze, Majorce, czy Wyspach Kanaryjskich, a nie obowiązuje ona w Monaco, San Marino i Watykanie. Co z krajami europejskimi, które nie należą do UE? Czy tam też obowiązuje EKUZ?

Nie, EKUZ obowiązuje tylko w krajach, o których mówiłam wcześniej. Wyjeżdżając do innych krajów wskazane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia.

Czy EKUZ to karta "ratunkowa" czy możemy z nią pójść do każdego lekarza w UE?

Nie. Z kartą EKUZ nie możemy pójść do każdego lekarza za granicą. Musi to być lekarz działający w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w danym państwie. Karta EKUZ nie jest kartą ratunkową. Oprócz świadczeń, które mogą uratować nam życie, na podstawie tej karty otrzymamy również pomoc w przypadkach niezbędnie koniecznych. Co jest świadczeniem niezbędnie koniecznym, zawsze decyduje lekarz.

Jakie "usługi medyczne" objęte są ubezpieczeniem EKUZ?

Nie ma listy usług, które przysługują nam na podstawie karty EKUZ. Każda sytuacja zdrowotna jest indywidualna, a o tym, co powinno być nam udzielone decyduje lekarz.

Należy pamiętać, że każde państwo ma inny system opieki zdrowotnej. W części tych państw pacjenci dopłacają do usług medycznych, pomimo tego, że są ubezpieczeni w tym państwie.

Generalną zasadą korzystania z EKUZ jest to, że powinniśmy być traktowani tak samo, jak osoba ubezpieczona w państwie, na terenie którego przebywamy. Oznacza to, że możemy dostać rachunek z częściową odpłatnością za udzieloną pomoc. I uwaga, po powrocie do Polski, nie możemy starać się o zwrot tych kosztów. Kartę EKUZ okazujemy każdorazowo podczas wizyty u lekarza czy w aptece. Pexels Jak wygląda procedura? Kiedy i komu powinniśmy pokazać taką kartę?

Kartę EKUZ okazujemy każdorazowo podczas wizyty u lekarza czy w aptece.

Czy zawsze trzeba mieć ją przy sobie? Czy np. kartę ktoś może nam dowieźć/dosłać?

Co do zasady kartę EKUZ powinniśmy zabierać ze sobą zawsze udając się za granicę. W sytuacjach, gdy jej nie posiadamy, możemy liczyć się z tym, że za wykonaną usługę otrzymamy rachunek.

Kwestie ewentualnego późniejszego dostarczenia dokumentu, powinniśmy ustalać w placówką medyczną w tamtym państwie. Co, jeśli ktoś jest ofiarą wypadku i jest np. nieprzytomny?

W takim przypadku odpowiednie służby na pewno udzielą wymaganej pomocy medycznej, jednak należy się spodziewać rachunku za świadczenia, jeśli osoba nie miała przy sobie ważnego dokumentu.

Placówka, w której pacjent przebywa może również zawnioskować bezpośrednio do nas o potwierdzenie ubezpieczenia danej osoby.

W określonych sytuacjach o Certyfikat może wystąpić również ktoś z rodziny lub osoba upoważniona.

Czy EKUZ ma jakieś limity? Czas leczenia, koszty, etc...

Nie. EKUZ nie ma żadnych limitów. NFZ rozliczy wszystkie koszty niezależnie od wysokości tych kosztów, jeżeli zagraniczny lekarz oceni, że udzielono nam pomocy, która była nam niezbędna, niezbędnie konieczna.

Czy pacjent musi mieć jakieś dodatkowe dokumenty?

Jeśli potrzebujemy pomocy medycznej, oprócz karty EKUZ, powinniśmy mieć również ze sobą dowód osobisty lub paszport i z tymi dokumentami możemy udać się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia w kraju, w którym jesteśmy. Dokumenty te pokazujemy lekarzowi lub administracji placówki.

Dodatkowo warto mieć przy sobie kilka kserokopii karty EKUZ, na wypadek, gdyby świadczeniodawca nie miał możliwości jej skserowania, co może spowodować uniknięcie wystawienia nam rachunku za świadczenia.

Czy trzeba mieć gotówkę, którą zapłacimy za dodatkowe świadczenia?

EKUZ miała spowodować, że jako pacjenci nie będziemy płacić za to leczenie, z wyłączeniem kosztów, które poniósłby ubezpieczony w danym kraju. Warto mieć przy sobie gotówkę, na poniesienie kosztów własnych pacjenta.

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, ponieważ są tam ulotki informacyjne o każdym państwie UE/EFTA. Znajdziemy w nich informacje o podstawowych zasadach panujących w danym kraju oraz wykaz podstawowych kosztów, jakimi możemy zostać obciążeni. Karta EKUZ jest honorowana w każdym z 27 krajów UE, krajach EFTA (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) i w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Warto pamiętać, że kartą EKUZ możemy się posługiwać również np. na Maderze, Majorce, czy Wyspach Kanaryjskich, a nie obowiązuje ona w Monaco, San Marino i Watykanie. pixabay.com Czy wychodząc za granicą ze szpitala lub od lekarza trzeba wziąć jakieś dokumenty/wypisy?

Nie jest to warunek konieczny, ale warto wziąć dokumenty w postaci wypisu, czy karty informacyjnej leczenia, aby wiedzieć co zostało nam wykonane.

Czy po powrocie do kraju trzeba gdzieś zgłosić skorzystanie z karty EKUZ?

Nie. Nie ma takiej konieczności.

Co z krajami poza UE? Czy NFZ "ubezpiecza" jakoś takie wyjazdy lub refunduje koszty nagłego leczenia w tych krajach?

Nie. W przypadku wyjazdu do państwa spoza UE/EFTA, czy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zachęcam do wykupienia komercyjnego ubezpieczenia. Jak taką kartę otrzymać ?

Trzeba złożyć wniosek do Oddziału NFZ. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, IKP lub wysłać pocztą tradycyjną. Karta jest bezpłatna i ma swój termin ważności, w zależności od tytułu ubezpieczenia. Zobacz też:

Wakacje to czas kiedy brakuje krwi