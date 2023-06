Łukasz Łyczkowski zaśpiewa hymn Polski na Grand Prix w Gorzowie! - Dla mnie to wielki zaszczyt i spełnienie marzeń - mówi wokalista 5 Rano

Łukasz Łyczkowski: Od razu zadzwoniłem do taty, by pochwalić się, że będę śpiewał hymn na stadionie

Gdy wokalista zespołu 5 Rano, od razu zadzwonił do taty. - Taka była moja pierwsza myśl. Pochwalić się tacie, on też jak ja będzie bardzo szczęśliwy - mówi Łukasz Łyczkowski. - Przede mną próby. Nie wiem jeszcze, czy zaśpiewam a cappella czy z towarzyszeniem instrumentów. Wiem na pewno, że zaśpiewam najlepiej jak potrafię, prosto z serca. Zaśpiewam klasycznie, bo takie są oczekiwania. Żyjemy w Polsce i wiemy, czym jest dla nas hymn. Dla nas to najważniejsza pieśń. Trzeba ją wykonać z szacunkiem. Przypomnijmy, że Gorzów będzie przez dwa dni stolicą światowego żużla. W sobotę, 24 czerwca, na stadionie im. Edwarda Jancarza odbędzie się Grand Prix Polski, a dzień wcześniej – w piątek, 23 czerwca – zaplanowano zawody SGP2, czyli indywidualnych mistrzostw świata juniorów.

Łukasz Łyczkowski zaśpiewa hymn narodowy podczas Grand Prix w Gorzowie

Nie został w Warszawie, by robić karierę. Wybrał Sulęcin i zespół 5 Rano

W 2017 roku Łukasz Łyczkowski został finalistą The Voice of Poland. Wydawało się, że drzwi do indywidualnej kariery ogólnopolskiej stoją przed nim otworem. Wtedy jednak zrobił coś zaskakującego. Wybrał swoją małą ojczyznę. Wrócił do rodziny i przyjaciół z Sulęcina. A przede wszystkim do swojego zespołu 5ej RANO. I tak zaczęła się jego popularność lubuskiego Rock'and'Rollowca. Zespół Łukasz Łyczkowski& 5 RANO zdążył od tamtego czasu nagrać dwie płyty, a ich kilkuset osobowy fan klub "Czarne Anioły" łączy trzy pokolenia.

- Warszawka nie pasuje do mnie. Tu jest mój świat. Dobrze się tu czuję i idę własną ścieżkę. Robią to, co dla mnie jest najważniejsze i czego chcę, a nie to, czego chcieliby inny - podkreśla Łukasz Łyczkowski.