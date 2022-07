Magiczna sceneria pałacu w Zielonej Górze Zatoniu. Cykl muzyczny "Koncerty w Zatoniu" podoba się widzom. Zobacz zdjęcia

Dookoła świata z akordeonem

Akordeonowy duet polsko- portugalski w składzie Dawid Rydz i Jose Valente, zagrał cztery utwory w programie podstawowym. Z tego co rozpoznałem, pierwszy był utwór J.S. Bacha, następnie "Noc na łysej górze" Modesta Mossorgskiego, "Uczeń czarnoksiężnika" - Paula Dukasa oraz "Pietruszka" Igora Strawińskiego. Piszę celowo "rozpoznałem" gdyż utwory nie były zapowiadane i laik miał spore trudności z rozpoznaniem raczej rzadko wykonywanych dzieł. Prośba do organizatorów lub artystów, mówcie proszę co zagracie, no chyba, że to będzie tak oczywiste jak np. Diana czy Bolero.