Światowe hity muzyki rozrywkowej w Zielonej Górze. Orkiestra Dęta Zastal ma już 75 lat. Trwa cykl letnich koncertów promenadowych

Najstarsza orkiestra dęta w powojennej historii Zielonej Góry

Historia zespołu jest ściśle związana z historią powojennej Polski, a przede wszystkim z dziejami miasta Zielona Góra. Orkiestra powstała m.in. dzięki zaangażowaniu inż. Kazimierza Szwabowicza - dyrektora Zaodrzańskiego Zakładu Budowy Mostów i Wagonów „Wagmo", który 23 lutego 1947 roku zaangażował Michała Kobaka – zawodowego kapelmistrza wojskowego i zlecił mu utworzenie orkiestry. Próby rozpoczęły się w kwietniu, a orkiestra „Wagmo" składająca się wtedy z 18 członków i po raz pierwszy przemaszerowała ulicami Zielonej Góry we wtorek 22 lipca 1947 roku.

Przez ostatnie lata, skład zespołu mocno się odmłodził. 25 marca 2022 r. orkiestra zagrała koncert wiosenny w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury. W maju 2022 r. odszedł do wieczności p. Adolf Witt, jeden z seniorów orkiestry oraz honorowy prezes zespołu. Obecnie zespół liczy prawie 40 osób w różnym wieku. Przeważa „młodzież starsza", zwykle są to osoby w wieku 30 – 50 lat, często byli muzycy orkiestry „Budowlanki", których jednoczy wspólna pasja do grania. Najmłodszym muzykiem w sezonie 2021/2022 była flecistka – Maja Fedor-Szczerek (16 lat), zaś najstarszym - trębacz - Zdzisław Jackowski (79 lat). Wielu członków ma staż liczący ponad 45 lat. Muzycy spotykają się raz w tygodniu, we wtorki, aby ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności podczas dwugodzinnych prób. Sala ćwiczeń, od lat znajduje się na terenie historycznej części dawnego Zastalu.