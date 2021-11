Maja czeka na naszą pomoc. Wielka wyprzedaż garażowa w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

Maja ma 18 miesięcy i choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni . Do niedawna taka diagnoza była wyrokiem dla dziecka. Teraz są możliwości leczenia. Niestety terapia genowa nie jest refundowana, co oznacza, że koszty leczenia ponoszą rodzice. Aby dziewczynka mogła zostać poddana leczeniu potrzeba aż 9 mln złotych.

Wielka wyprzedaż dla Mai

Liczy się pomoc każdego mieszkańca Zielonej Góry. Można przynosić przeznaczone na wyprzedaż przedmioty. Można upiec ciasto, które zostanie odsprzedane za wrzut do puszki. Zbierane też będą plastikowe nakrętki od butelek i grosze. To dobra okazja, by pozbyć się z domu nieużywanych rzeczy w dobrym stanie i jednocześnie zrobić coś pozytywnego. Na garażowej wyprzedaży na pewno będzie też można kupić coś ciekawego dla siebie. Każda pomoc jest na wagę zdrowia małej Mai! Trzeba uzbierać jeszcze 4,5 mln zł., ale kwota ta jest osiągalna przy ludziach dobrego serca i woli. Serdecznie zapraszamy!

Maja jest też podopieczną fundacji Siepomaga. Na stronie siepomaga.pl/walka-mai prowadzona jest zbiórka na leczenie chorej dziewczynki.