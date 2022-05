Majówka z ciężkim sprzętem w Muzeum Wojskowym w Drzonowie! Na gości czekało mnóstwo atrakcji! | ZDJĘCIA

W czasie majówki 2022, wielu mieszkańców naszego województwa oraz przybyłych gości aktywnie czas spędzało nie tylko przy grillu. Wielu ruszyło do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, którego pracownicy przygotowali masę dodatkowych atrakcji, dla odwiedzających. We wtorek, 3 maja obok historycznych pojazdów, swoje najnowocześniejsze wyposażenie zaprezentowali żołnierze z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, 5. Kresowego Batalionu Saperów oraz 151. Batalionu Lekkiej Piechoty.

Na terenie muzeum zaparkował AHS Krab, czyli armatohaubica samobieżna. Mało tego! Można było zajrzeć do środka pojazdu i znaleźć słodki upominek z pomocą saperów! Poza tym do zwiedzania udostępniono również m.in. wnętrze samolotu MiG-21U, czołgu T-55, wyrzutni rakiet, czy postrzelać do celu. Pogoda dzisiaj dopisała. Było ciepło i słonecznie, nie dziwią zatem widoczne na zdjęciach naszego fotoreportera tłumy.