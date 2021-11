Mamy w mieście Punkt "Czyste powietrze" - tam można składać wnioski o dotacje

Program Czyste powietrze Głównym założeniem programu „Czyste powietrze” na lata 2018 - 2030 jest poprawa jakości powietrza między innymi poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, oraz wymianę źródeł ciepła i poprawę energetycznej efektywności jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ogólny Budżet Programu to 103 miliardy złotych. Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu będzie można podpisywać do 31 grudnia 2027 roku. Wydatkowanie środków przewidziano do 2029 roku. Z programu mogą skorzystać właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub lokali w nich wydzielonych, posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Czytaj też: Czy w województwie lubuskim jest smog? WIDEO: Lubuski Alarm Smogowy bada jakość powietrza w Zielonej Górze i nie tylko

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska