Marcin Pabierowski dziękuje i zdradza, czym się zajmie w pierwszych dniach po zaprzysiężeniu na prezydenta Zielonej Góry

Zielonogórzanie na nowego prezydenta miasta wybrali Marcina Pabierowskiego z Koalicji Obywatelskiej, radnego dwóch ostatnich kadencji. We wtorek, 23 kwietnia, spotkał się on przed ratuszem z dziennikarzami. Na konferencji obecni byli także nowi radni z KO, a w radzie będzie ich aż 14, co pozwoli nowemu prezydentowi bez problemu realizować swoje plany. - Chciałem serdecznie podziękować zielonogórzanom za udział w wyborach – mówił Marcin Pabierowski, podkreślając, że jego drużyna (a jest w niej aż siedem pań) jest gotowa do działania.

Zaprzysiężenie prezydenta Zielonej Góry i rady miasta 7 maja

Odpady w Przylepie, budowa Centrum Zdrowia 75 plus

Prezydent elekt Marcin Pabierowski zaapelował do obecnego prezydenta Janusza Kubickiego, by nie podejmował teraz ważnych decyzji, dotyczących finansów.

- Chciałbym też uspokoić urzędników, że żadnych masowych zwolnień nie będzie. Takie głosy pojawiały się bowiem w kampanii wyborczej. Dla mnie liczą się kompetencję, fachowość – podkreślał Marcin Pabierowski. - Oczywiście, mam już wybranych zastępców, ale na razie jeszcze trwają rozmowy i ustalenia. Przedstawię ich na konferencji prasowej przed zaprzysiężeniem. Powiem tylko, że to znane osoby w mieście i bardzo kompetentne.

Jeśli chodzi o miejskie spółki, to nowy prezydent chciałby przeprowadzić audyty w nich. To od nich zależeć będą konkretne decyzje.

Priorytetem dla Marcina Pabierowskiego będzie sprawa Przylepu. Zamierza jak najszybciej wywieźć pozostałości po pożarze niebezpiecznych odpadów i wprowadzić zdrowotny program profilaktyczny.

- Zaraz po zaprzysiężeniu zamierza też sprawdzić, czy możliwe jest dopisanie Zielonej Góry do rządowego programu Centrum Zdrowia 75 plus. Wnioski można było złożyć na początku roku. Chcielibyśmy jak najszybciej ruszyć i z tym projektem – podkreślał M. Pabierowski i dodał, że ważną sprawą dla niego jest także modernizacja stadionu lekkoatletycznego, amfiteatru, wprowadzenie programu „Mieszkanie dla absolwenta UZ” dla najzdolniejszych, by wzorem Białegostoku zostawali w mieście po studiach. Ważny będzie też budżet obywatelski i inne formy, w których to mieszkańcy będą decydowali, jak ma się zmieniać Zielona Góra.