Marsz Młodzieży Wszechpolskiej ku czci Żołnierzy Wyklętych z okrzykami i pochodniami

- To jest nasza historia, nieodłączna część naszego życia. Jeżeli nie będziemy pamiętać o przeszłości, o naszych bohaterach, to nie będziemy mogli zbudować przyszłości opartej o fundamenty i wartości, o które walczyli nasi przodkowie, m.in. Żołnierze Wyklęci - przekonuje Wójcik. Czy jego zdaniem w społeczeństwie rośnie poziom wiedzy dotyczący Żołnierzy Wyklętych?

- Kiedyś nie poruszano tego tematu, ale to się wyraźnie zmieniło. Widać, że w wzrosła świadomość młodych ludzi, którzy przychodzą na marsze a później dopytują nauczycieli na lekcjach historii o Żołnierzy Wyklętych. Ja sam tak robiłem, bowiem nie było tego w w mojej podstawie programowej. Jestem przekonany, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych przetrwa, musimy mieć świadomość, że to my jesteśmy odpowiedzialni, aby przekazać ją następnym pokoleniom - tłumaczy prezes koła.